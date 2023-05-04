Происшествия 04 мая 2023, 16:12 Жертвой смертельной аварии в Ростовской области стал водитель грузовика

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На трассе в Ростовской области произошло ДТП с участием двух большегрузов, Ford Transit и Renault Magnum. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

По предварительным данным, водитель Ford Transit не уступил дорогу второму большегрузу, из-за чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель первого грузовика погиб на месте. По факту аварии начали проверку.

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