Происшествия 04 апреля 2023, 13:04 Жертвой смертельного ДТП в Ленобласти стала восьмимесячная девочка

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В Ленобласти на трассе Анташи — Ропша — Красное Село случилась смертельная авария. Об этом сообщило «Радио 1».

Водитель Mitsubishi не справился с управлением. Автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он влетел в Renault.

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Как добавили «Дни.ру», восьмимесячная девочка из второй иномарки погибла на месте. В больницу доставили пятилетнего мальчика, 39-летнюю женщину и водителя Renault, а также 64-летнюю пассажирку и сидевшего за рулем Mitsubishi.

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