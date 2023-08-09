Происшествия 09 августа 2023, 18:20 Жертвой смертельного ДТП в Ленобласти стал один человек

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Смертельное ДТП произошло неподалеку от поселка Мшинская в Лужском районе Ленинградской области. Там столкнулись грузовик и «газель». Об этом сообщил IVBG.ru со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Авария случилась на 107-м километре автомагистрали Р-23. Там лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль и «газель». В результате ДТП один человек погиб.

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На место происшествия прибыли дорожные службы, скорая помощь и сотрудники МЧС. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, написала Neva.Today.