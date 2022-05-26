Жертвой пожара в многоквартирном доме в Раменском стал один человек

Прокуратура Московской области начала проверку после пожара в многоквартирном доме на улице Гурьева в Раменском городском округе. В ведомстве подчеркнули, что, по предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек.

«По предварительной информации, сегодня произошло возгорание в многоквартирном жилом доме, расположенном в Раменском городском округе. По предварительным данным, погиб один человек. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установят все обстоятельства и причины случившегося. Также они оценят требования выполнения федерального законодательства.

Очевидцы происшествия в беседе с «360» заявили, что перед возникновением огня услышали звук взрыва. В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили, что возгорание произошло в квартире на втором этаже. Жильцов из других квартир срочно эвакуировали. Всего из дома вывели на улицу семерых взрослых и троих детей.