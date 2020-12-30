Жертвой пожара на свадьбе в ресторане в Люберцах стал один человек

Один человек погиб в результате пожара в ресторане в Люберцах. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Личность погибшего и обстоятельства его смерти не уточняются.

Вечером 29 декабря пожар произошел в трехэтажном здании ресторана «Дюшес» в Люберцах на улице Кирова. Рядом находится пятиэтажное здание. Существовал риск, что пламя перекинется и на жилой дом. Около 30 человек эвакуировали.

Потушить огонь на площади 700 квадратных метров удалось в 18:16. Полностью справиться с пожаром смогли в 01:33.

По предварительной информации, ЧП произошло во время празднования свадьбы. Все подробности случившегося уточняются.