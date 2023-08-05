Эксклюзив 05 августа 2023, 21:32 Жертвой пожара в квартире на северо-востоке Москвы стал один человек Источник «360»: при пожаре на Проспекте Мира в Москве погиб один человек РИА «Новости»

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Пожар произошел в многоэтажном доме в Алексеевском районе Москвы в результате погиб один человек. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах столицы.

По его словам, ЧП в доме на Проспекте Мира. Четырехкомнатная квартира загорелась на третьем этаже.

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На момент прибытия пожарных расчетов в квартире наблюдалось сильное задымление. Также сообщалось об одном пострадавшем.

По данным столичного МЧС, общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Спасатели эвакуировали семерых жильцов.

«В настоящее время пожар локализовали», — отметили в ведомстве.

Сейчас работы по ликвидации возгорания продолжаются. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.