Жертвой пожара в Красноярске стали два человека

В Красноярске произошел пожар, в результате которого два человека погибли. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на региональное МЧС.

По данным издания, пожар произошел на правом берегу города в частном доме. Пламя охватило площадь в 40 «квадратов». Пожарным потребовалось четыре часа, чтобы справиться с огнем. При разборе завалов они нашли два трупа. По предварительной информации, пожар возник из-за короткого замыкания проводки.