Жертвой пожара в Краснодаре стала 86-летняя женщина

В среду, 3 марта, 86-летняя женщина погибла при пожаре в жилом доме в Краснодаре. Спасатели получили сообщение о возгорании в 15:36, написал сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что в квартире загорелись вещи. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В 15:56 огонь был полностью ликвидирован. В тушении пожара участвовали 17 человек и пять спецмашин.

На месте возгорания спасатели нашли тело пожилой женщины. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Сейчас выясняется точная причина произошедшего.