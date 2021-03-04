04 марта 2021, 13:11
Жертвой пожара в Краснодаре стала 86-летняя женщина
В среду, 3 марта, 86-летняя женщина погибла при пожаре в жилом доме в Краснодаре. Спасатели получили сообщение о возгорании в 15:36, написал сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что в квартире загорелись вещи. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В 15:56 огонь был полностью ликвидирован. В тушении пожара участвовали 17 человек и пять спецмашин.
На месте возгорания спасатели нашли тело пожилой женщины. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Сейчас выясняется точная причина произошедшего.