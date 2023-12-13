Происшествия 13 декабря 2023, 13:54 Жертвой пожара в доме престарелых в Кемерове стал один человек

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В доме престарелых в Кемерове произошел пожар, в котором погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК РФ по области.

Пожар случился 11 декабря в соцучреждении на улице Тургенева. Из-за возгорания эвакуировали нескольких человек, 55-летнего постояльца госпитализировали. В больнице он скончался, несмотря на усилия врачей.

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В отношении 68-летней хозяйки дома престарелых возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

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