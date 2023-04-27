Происшествия 27 апреля 2023, 18:14 Жертвой пожара в деревне Логоушке стал один человек Один человек погиб в результате в деревне Логоушке Курганской области Скриншот

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Один человек погиб при пожаре в деревне Логоушке Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В ходе тушения пожара и разбора завалов в деревне Логоушка обнаружен один погибший», — отметили в министерстве.

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Для тушения пожара в Курганскую область дополнительно направили самолет Ил-76 МЧС России. Всего с огнем борются более 180 человек, а также 46 единиц техники.

Возгорание в деревне началось днем в четверг, 27 апреля. Изначально огнем охватило пять строений на площади 300 квадратных метров. Затем в МЧС уточнили, что пожар распространился на 20 жилых домов и 20 нежилых построек. Площадь возгорания составила порядка шести тысяч «квадратов». Также загорелась сухая трава на территории 80 гектаров.

На место происшествия вылетел вертолет Ми-8. Туда же отправили аэромобильные группы из Тюменской и Челябинской областей. МЧС показал кадры тушения огня. В министерстве уточнили, что ситуацию осложняют аномальная жара и порывы ветра.