Происшествия 21 марта 2023, 15:25 Жертвой пожара в дачном доме в Тюмени стал один человек

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В Тюмени на территории СНТ «Сирень» произошел пожар, в котором погиб один человек. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал регионального ГУ МЧС.

Горел дом на Виноградной улице. Когда пожарные прибыли на место, пламя охватило все здание. Спасателям удалось справиться с огнем, но один человек погиб. Им оказался хозяин дома. Его сын выжил, его с ожогами доставили в больницу.

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По факту пожара проводится проверка. Предположительно, он произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

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