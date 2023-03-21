21 марта 2023, 15:25
Жертвой пожара в дачном доме в Тюмени стал один человек
В Тюмени на территории СНТ «Сирень» произошел пожар, в котором погиб один человек. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал регионального ГУ МЧС.
Горел дом на Виноградной улице. Когда пожарные прибыли на место, пламя охватило все здание. Спасателям удалось справиться с огнем, но один человек погиб. Им оказался хозяин дома. Его сын выжил, его с ожогами доставили в больницу.
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По факту пожара проводится проверка. Предположительно, он произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
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