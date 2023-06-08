Происшествия 08 июня 2023, 09:56 Жертвой отравления сидром в Ульяновской области стал еще один человек Минздрав Ульяновской области: 65 человек отравились сидром, 21 житель погиб РИА «Новости»

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В Ульяновской области зафиксировали еще один смертельный случай отравления сидром, в общей сложности пострадали 65 человек. Минздрав региона сообщил об их состоянии.

По данным на утро 8 июня в Ульяновской области произошли 65 случаев отравления сидром, в том числе 21 смертельный. За сутки до этого министерство сообщило о 62 пострадавших, в том числе 20 — с летальным исходом. На базе горбольницы, центральной клинической медико-санитарной части и других учреждений развернули 88 коек.

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В Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова остались 12 больных, все — женщины в возрасте от 16 до 61 года. Заведующий токсикологическим отделением Игнат Пономаренко сказал, что две из них находятся в стабильно тяжелом состоянии. Устойчивое нарушение зрения диагностировали у одной пациентки.

Массовое отравление сидром из Самарской области произошло в Ульяновской, Нижегородской областях, Удмуртии, Чувашии и других регионах. Напиток изъяли из продажи в Астраханской, Владимирской, Курганской, Рязанской областях, в Крыму, Республике Коми. Экспертиза показала наличие в нем метанола и этилбутирата.