22 января 2023, 17:49
Жертвой обстрела ВСУ Новой Каховки стал один человек
Власти Новой Каховки сообщили об одной погибшей после обстрела города ВСУ
Украинские военные обстреляли Новую Каховку. В результате атаки ВСУ одна женщина погибла, еще одна ранена, сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию города.
Националисты 21 января ударили по району, где расположена музыкальная школа.
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«В результате <…> погибла женщина. Еще одна женщина получила ранения и была госпитализирована с взрывной травмой», — уточнили власти Новой Каховки.
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Из-за обстрела ВСУ получили повреждения частные дома. В результате военной агрессии ВСУ, подчеркнули в администрации, постоянно страдают мирные жители.
Днем 22 января украинские боевики ударили из артиллерии по гражданской инфраструктуре Херсонской области, оставив без света восемь населенных пунктов. В четырех из них подачу электроэнергии уже восстановили, отметили в администрации Новой Каховки.
«В результате обстрела Новой Каховки <…> повреждены четыре дома мирных жителей. Перебит водопровод и поврежден газопровод по улице Ленина. Аварийные службы работают над устранением повреждений», — сообщили власти.
Один из снарядов ВСУ также попал в колодец в районе угольного склада возле очистных сооружений.
ВСУ
Херсонская область
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