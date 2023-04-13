Происшествия 13 апреля 2023, 07:25 Жертвой обстрела Пантелеймоновки в ДНР стала женщина Мэр Горловки Приходько: жертвой обстрела Пантелеймоновки в ДНР стала местная жительница Фото: Telegram-канал мэр Горловки Ивана Приходько

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Украинские силы обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике. В результате их действий погибла одна женщина. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.

«Увы, раненная в результате украинской вооруженной агрессии жительница Пантелеймоновки скончалась от полученных травм. Светлая память», — написал он.

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По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации огня (СЦКК), 13 апреля ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка и Пантелеймоновке 14 снарядов 155-миллиметрового калибра. Противник ударил по Пантелеймоновке в 05:40 из населенного пункта Сухая Балка.

«Выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — сказано в сообщении.

Кроме того, еще десять снарядов ушло на обстрел Донецка. Он произошел в 06:30 и в 06:35 и велся из населенных пунктов Ласточкино и Карловка.

Артиллерия155-миллиметрового калибра обычно используется странами НАТО. РИА «Новости» уточнило, что Соединенные Штаты поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров. Их применяют для обстрелов ДНР и ЛНР.