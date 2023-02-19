Происшествия 19 февраля 2023, 20:26 Жертвой обстрела Новой Таволжанки со стороны ВСУ стала девочка-подросток Гладков: при обстреле ВСУ села в Белгородской области погибла 12-летняя девочка Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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В селе Новая Таволжанка в результате устроенного украинскими боевиками обстрела погибла 12-летняя девочка. Данные по погибшей уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в момент удара ВСУ ребенок находился на улице — разговаривал по телефону с отцом.

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«Установили личность погибшей девочки — 12 лет. В момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за ее спиной», — написал Гладков.

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Он добавил, что утешить потерявших единственную дочь родителей невозможно.

«Никакие слова утешения не воскресят единственного ребенка», — подчеркнул губернатор.

По его данным, всего ВСУ выпустили по Новой Таволжанке девять артиллерийских снарядов. Они повредили три частных дома, одну хозяйственную постройку и автомобиль.

«Обычные жилые дома обычного мирного села! И девочка…» — заключил Гладков, отметив, что выехал на место происшествия.

Сначала жертвой обстрела назвали девушку.