Происшествия 04 февраля 2023, 13:14 Жертвой обстрела ЛНР украинскими боевиками стала 10-месячная девочка Раненая мать рассказала о гибели 10-месячной дочери при обстреле ВСУ Кременной РИА «Новости»

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Разрыв выпущенного украинскими боевиками артиллерийского снаряда по Кременной в Луганской Народной Республике убил 10-месячную девочку, а ее мать с ранениями отправили в больницу. Подробности обстрела семья рассказала в беседе с РИА «Новости».

Продолжающая лечение 23-летняя женщина рассказала, что в момент взрыва была дома и держала ребенка на руках. Младенец погиб. Мать девочки уточнила, что обстрел Кременной произошел 21 января.

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Окровавленное тело ребенка обнаружила бабушка, которая услышала крик дочери после взрыва.

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«Ребенка я потом нашла… Ее откинуло между креслом и стенкой, там маленькое пространство, она на стеклышках лежала», — рассказала женщина.

По ее словам, у внучки было сильное кровотечение, когда она подняла ее с пола. Дедушка погибшей пояснил, что мать с ребенком на руках стояла у окна во время взрыва и их сильно посекло осколками.

Бывший руководитель представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что украинские боевики ведут прицельный обстрел по жилым районам Кременной и других населенных пунктов региона.