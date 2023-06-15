Происшествия 15 июня 2023, 11:47 Жертвой обстрела Херсонской области стал годовалый ребенок Власти Херсонской области заявили о гибели ребенка из-за обстрела ВСУ поселка Днепряны

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Годовалый ребенок скончался в поселке городского типа Днепряны Херсонской области после обстрела украинских сил. Об этом написали представители администрации Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале.

«В Днепрянах в результате минометного обстрела со стороны украинских боевиков погиб ребенок возрастом 1 год и 4 месяца. На момент обстрела он находился во дворе дома», — сказано в сообщении.

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Информация об атаке на Днепряны появилась утром 15 июня. Жилой дом на улице Межевича там получил серьезные повреждения в результате обстрела. Власти также сообщили, что есть раненые.

ВСУ обстреляли в четверг и Брянскую область. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что удары наносились по деревни Грудская Севского района. Там два мирных жителя пострадали, их экстренно госпитализировали.