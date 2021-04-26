Жертвой обрушения на шахте под Оренбургом стал многодетный рабочий

Рабочий погиб при обрушении в шахте Медногорского медно-серного комбината. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Оренбургской области.

По данным ведомства, обрушение произошло утром в минувшую субботу, 24 апреля. Обрушился флюсовый бункер, где располагались шахтные печи. В этот момент на месте находился 24-летний загрузчик шахты.

Тело погибшего мужчины нашли при разборе завалов утром в воскресенье. В ходе экспертизы установили, что рабочий задохнулся. Рухнувшие на него части шахты сильно сдавили грудь. Без отца остались трое детей.

Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ведомство опубликовало фото с места событий.

Источник фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

На опубликованных кадрах видно, что обрушился металлический каркас.

В рамках расследования правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли документы по обеспечению правил техники безопасности на предприятиях. Продолжаются опрос свидетелей и проведение экспертиз.

Издание «Оренбург Медиа» со ссылкой на пресс-службу Медногорского медно-серного комбината сообщило, что все обстоятельства несчастного случая проверяет специальная комиссия Западно-Уральского управления Ростехнадзора. Компания оказывает содействие следователям и сотрудникам надзорного ведомства в установлении обстоятельств и причин аварии.

В компании отметили, что окажут помощь семье погибшего работника, который проработал в организации пять лет.