Жертвой нового наводнения в Сочи стал один человек

После прошедшего накануне в Сочи ливня река Мацеста вышла из берегов. Три человека пропали без вести, один погиб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

«Три человека пропали, один человек погиб. Они были в машине. Один из них смог выбраться, его тело обнаружили ниже по реке рано утром», — рассказал агентству представитель спасательного отряда.

В пятницу, 23 июля, в Сочи прошел мощный ливень. Вода затопила городские улицы, в поселке Лоо Лазаревского района частично разрушились подпорная стена и брусчатка набережной, а в Адлерском районе залило участок федеральной трассы. В некоторых районах Сочи вырубилось электричество.

Сейчас ситуация после ночного наводнения стабилизировалась. Аварийные службы восстановили электроснабжение, из подтопленных зданий продолжают откачивать воду. Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что для устранения последствий разлива рек власти мобилизовали все силы и средства. Штормовое предупреждение будет действовать в регионе до понедельника, 26 июля.