Происшествия 15 августа 2023, 15:04 Жертвой неудавшегося учебного полета Л-39 на Кубани стал полковник Вадим Гуров Начальник Майкопского учебного авиаполка Вадим Гуров погиб при крушении Л-39 РИА «Новости»

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Самолет Л-39 разбился во время планового тренировочного вылета на Кубани. Погиб начальник Майкопского учебного авиаполка, участник войны в Сирии полковник Вадим Гуров. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Накануне в результате авиационного происшествия в ходе учебных полетов погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров», — заявил он.

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Офицер участвовал в военной кампании в Сирии, защищал интересы России во время спецоперации на Украине, много лет возглавлял воинскую часть. Мурат Кумпилов назвал Вадима Гурова грамотным специалистом и выразил соболезнования его родным.

Минобороны России подтвердило, что 14 августа в Краснодарском крае во время планового учебно-тренировочного полета упал Л-39. «Известия» сообщили, что он рухнул в момент захода на посадку в черте аэродрома. Погиб один член экипажа.