Жертвой наезда Mercedes на пешеходов в Калининграде стала пенсионерка

За рулем Mercedes, который протаранил торговцев цветами в Калининграде, был 22-летний мужчина. В результате ДТП погибла пожилая женщина, еще одна пострадавшая и сам водитель сейчас в больнице, сообщил «360» представитель регионального УГИБДД.

По предварительным данным ведомства, иномарка столкнулась с Lada Largus и после удара вылетела на тротуар.

«Largus двигался по улице 9 апреля от площади Василевского, начал поворачивать налево — на улицу Фрунзе — тут на перекрестке столкнулся с Mercedes», — уточнил сотрудник ГИБДД.

На тротуаре иномарка сбила двух женщин. Одна из них — 1936 года рождения — погибла. Вторая пострадавшая 1954 года рождения на машине скорой помощи была доставлена в больницу.

Травмы получил и молодой человек, который был за рулем Mercedes. Его тоже госпитализировали. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа.