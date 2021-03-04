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    04 марта 2021, 17:57

    Жертвой мошенников стала участница «Comedy Баттл»

    Артур Блянихов

    Участница телешоу «Comedy Баттл» Соня Медовщикова лишилась около 100 тысяч рублей, став жертвой телефонного мошенничества. Об этом сообщило ИА Nation News.

    «ФедералПресс» рассказал, что с девушкой связался неизвестный и представился сотрудником банка. Он убедил собеседницу, что на ее деньги покушаются злоумышленники и попросил продиктовать код, который пришел ей на телефон. Она назвала полученные цифры и с ее карты списались деньги. Правоохранители проводят проверку.