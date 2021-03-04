Жертвой мошенников стала участница «Comedy Баттл»

Участница телешоу «Comedy Баттл» Соня Медовщикова лишилась около 100 тысяч рублей, став жертвой телефонного мошенничества. Об этом сообщило ИА Nation News.

«ФедералПресс» рассказал, что с девушкой связался неизвестный и представился сотрудником банка. Он убедил собеседницу, что на ее деньги покушаются злоумышленники и попросил продиктовать код, который пришел ей на телефон. Она назвала полученные цифры и с ее карты списались деньги. Правоохранители проводят проверку.