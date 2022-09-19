РЕН ТВ: виновником массового ДТП в Подмосковья стал психбольной на Gelandewagen | 360°

Происшествия 19 сентября 2022, 11:09 Поделиться Telegram

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Viber РЕН ТВ: виновником массового ДТП в Подмосковья стал психбольной на Gelandewagen МВД: один человек погиб при массовом ДТП в Подмосковье РИА «Новости»

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Автомобиль Mercedes Gelandewagen выехал на встречную полосу и врезался в три машины в Подмосковье. В результате случившегося один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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«Водитель машины Mercedes выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя автомобилями. В результате ДТП один человек погиб, двое госпитализированы в медучреждения», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

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Телеканал РЕН ТВ выяснил, что виновником смертельного ДТП является ранее судимый мужчина. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Знакомый с ситуацией источник канала отметил, что этот человек сбегал из психбольницы. В скором времени ему изберут меру пресечения.

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