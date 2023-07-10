10 июля 2023, 17:17
Жертвой ДТП в Курганской области стала 10-летняя девочка
Смертельная авария, в которой погибла 10-летняя девочка, произошла накануне на автодороге Курган — Куртамыш — Целинное в Курганской области. Об этом написал «Царьград».
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по региону, водитель LADA при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении другой отечественной машине и столкнулся с ней.
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Всего в ДТП пострадали четыре человека. По информации правоохранителей, погибшая школьница находилась на заднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнем безопасности.
Курган
ДТП
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