Жертвой ДТП в Южно-Сахалинске стал один человек

По данным ИА Nation News, водитель не заметил пешеходов, в результате автомобиль протащил их по асфальту несколько метров.

По данным СМИ, женщину спасти не удалось. Мужчина сейчас находится в больнице с множеством травм. Правоохранители работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства произошедшего инцидента.