12 ноября 2020, 21:43
Жертвой ДТП в Южно-Сахалинске стал один человек
Авария случилась на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске. Машина сбила супружескую пару. Об этом сообщил портал «Вести.ru».
По данным ИА Nation News, водитель не заметил пешеходов, в результате автомобиль протащил их по асфальту несколько метров.
По данным СМИ, женщину спасти не удалось. Мужчина сейчас находится в больнице с множеством травм. Правоохранители работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства произошедшего инцидента.