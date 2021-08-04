Жертвами железнодорожной катастрофы в Чехии стали два машиниста

Машинисты пассажирских поездов, столкнувшихся в Чехии, погибли. Всех пассажиров эвакуировали из вагонов. Травмы, по предварительным данным, получили более 50 человек.

О гибели машинистов заявил представитель железнодорожной инспекции Мартин Драпал. Они умерли на месте аварии, сообщило издание iROZHLAS.

Столкновение произошло в районе Домажлице. Один из поездов — экспресс, следовавший из Мюнхена в Прагу, второй — пассажирский поезд, ехавший из Пльзеня в Домажлице. После аварии движение по международному маршруту Прага — Пзень — Фурт-им-Вальд — Мюнхен будет прервано как минимум до вечера среды. Между станциями Домажлице и Станков курсируют резервные автобусы.

Пострадавших доставили в Домажлицкий госпиталь. Сегодня там отменили все плановые операции и подготовили резервные койки. Состояние семи раненых оценивается как критическое.

На место происшествия выехал министр транспорта страны Карел Гавличек. По его данным, один из поездов проехал на запрещающий сигнал семафора. Точные причины и обстоятельства будут установлены в ходе расследования. В районе аварии работают полиция, спасатели и другие экстренные службы.