Происшествия 14 января 2023, 21:46 Жертвами удара ВСУ по городу Пологи стали четыре человека — Рогов Член ВГА Запорожья Рогов: в результате удара ВСУ по Пологам погибли четыре человека РИА «Новости»

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Украинские солдаты обстреляли город Пологи в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале член ВГА региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что в результате атаки погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения.

«Прилет нескольких реактивных снарядов в продуктовый магазин и здание администрации. На данный момент известно о гибели четверых мирных жителей и еще пяти, получивших тяжелые ранения», — написал он.

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Бойцы ВСУ продолжают обстреливать новый российский регион. Число обстрелов 8 января стало максимальным за все время проведения спецоперации. Постоянно подвергаются обстрелам населенные пункты Васильевка, Пологи и Токмак. Украинские военные стараются бить по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

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Утром 14 января представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстрелах Лисичанска и Сватово со стороны ВСУ. Противник использовал снаряды натовского калибра. В Лисичанске пострадал жилой дом, в Сватово — маслопрессовый цех, два человека получили ранения.