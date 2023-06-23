23 июня 2023, 16:43
Жертвами удара ВСУ по Геническу стали два человека
ТАСС сообщил о двух погибших жителях Геническа после удара ВСУ
Украинские боевики ударили ракетами по центру Геническа Херсонской области. Снаряды попали в жилой дом, где, по предварительным данным, погибли два жителя. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента на месте происшествия.
Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что для удара украинские боевики, предположительно, использовали британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. Он уточнил, что снаряды прилетели в жилые кварталы Геническа и Скадовска.
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«Вновь от рук киевского режима страдают мирные граждане» — подчеркнул Сальдо.
Врио главы региона добавил, что информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется. На место для помощи жителям выехали медики и спасатели.
По данным СМИ, взрывы в жилых кварталах Геническа прогремели около 14:00.
Херсонская область
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