Происшествия 23 июня 2023, 16:43 Жертвами удара ВСУ по Геническу стали два человека ТАСС сообщил о двух погибших жителях Геническа после удара ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики ударили ракетами по центру Геническа Херсонской области. Снаряды попали в жилой дом, где, по предварительным данным, погибли два жителя. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента на месте происшествия.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что для удара украинские боевики, предположительно, использовали британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. Он уточнил, что снаряды прилетели в жилые кварталы Геническа и Скадовска.

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«Вновь от рук киевского режима страдают мирные граждане» — подчеркнул Сальдо.

Врио главы региона добавил, что информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется. На место для помощи жителям выехали медики и спасатели.

По данным СМИ, взрывы в жилых кварталах Геническа прогремели около 14:00.