Происшествия 16 февраля 2023, 16:41 Жертвами циклона «Габриэль» в Новой Зеландии стали пять человек

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На Новую Зеландию обрушился циклон «Габриэль», в результате разгула стихии погибли пять человек. Об этом сообщило ОТР.

Однако количество жертв может увеличиться по мере разбора завалов. В настоящее время в стране объявлено чрезвычайное положение.

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Нынешнее наводнение стало самым разрушительным за всю историю существования Новой Зеландии. Обрушившиеся на страну ливни стали причиной оползней. В зоне поражения оказались сотни домов.

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