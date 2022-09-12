Жертвами тайфуна «Хиннамнор» в Приморье стали три человека | 360°

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Жертвами тайфуна «Хиннамнор» в Приморье стали три человека

Губернатор Приморья Кожемяко: три человека погибли во время тайфуна «Хиннамнор»

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что три человека погибли из-за тайфуна «Хинамнор» в регионе. Его слова передала радиостанция «Владивосток FM».

По словам главы региона, тайфун был «короткий, но очень жесткий». Он прошел быстро и унес жизни трех человек.

«В Тернейском районе — мужчина, утонувшая машина, в Лазовском районе женщину смыло потоком в Кишиневке, в Дальнегорске тоже смыло потоком женщину», — пояснил Кожемяко.

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Пострадавшие от стихии жители Приморского края получили гуманитарную помощь. Продукты питания, бытовую технику доставили в регион спасатели на вертолетах Ми-8. Кроме того, власти пообещали выплаты тем, чьи дома пострадали от тайфуна.

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