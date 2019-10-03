Жертвами тайфуна «Митаг» в Южной Корее стали 9 человек

Тайфун вызвал наводнения и оползни в городах Каннын, Пусан, Пхохан и Ульджин, что повлекло человеческие жертвы. Пропали без вести пять человек и семеро пострадали.

В связи с тайфуном отменили более 300 авиарейсов. В 300 школах были отменены уроки. Из-за перебоев с энергоснабжением обесточенными оказались 44 тысячи домов. Некоторые населенные пункты затопило.

Синоптики сообщили, что тайфун ослабеет, достигнув континентальной части Южной Кореи. Там он будет сравним по силе с тайфуном «Тапой», который бушевал на юге страны 19 и 20 сентября. Его жертвой стал один человек, пострадали не менее 26 жителей.