Жертвами столкновения машин в Татарстане стали четыре человека

Микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками в Забайкалье. 7 человек погибли Подробнее

Столкновение автомобилей произошло утром в субботу на 68-м километре автодороги Казань — Оренбург.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с едущим ему на встречу автомобилем LADA.

В результате столкновения погибли четыре человека. Еще трое пострадали. Об их состоянии на данный момент ничего неизвестно.

Точная причина произошедшего пока неизвестна. На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД.Они выясняют все обстоятельства катастрофы.