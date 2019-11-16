Жертвами столкновения машин в Татарстане стали четыре человека
Смертельное ДТП произошло утром 16 ноября на трассе Казань — Оренбург в Татарстане. Четыре человека погибли в результате столкновения Volkswagen и LADА. Три человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.
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Столкновение автомобилей произошло утром в субботу на 68-м километре автодороги Казань — Оренбург.
По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с едущим ему на встречу автомобилем LADA.
В результате столкновения погибли четыре человека. Еще трое пострадали. Об их состоянии на данный момент ничего неизвестно.
Точная причина произошедшего пока неизвестна. На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД.Они выясняют все обстоятельства катастрофы.