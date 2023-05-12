Происшествия 12 мая 2023, 18:54 Жертвами столкновения легковушки с грузовиком под Самарой стали пять человек МВД по Самарской области сообщило о пяти погибших при столкновении легковушки и грузовика Пресс-служба МВД

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Водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля Chevrolet Cobalt погибли при столкновении с грузовиком в Большеглушицком районе Самарской области. Об этом сообщил региональный главк МВД на своей странице во «ВКонтакте».

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. На месте погибли пять человек, находящиеся в Chevrolet Cobalt.

Судя по опубликованным пресс-службой снимкам, после столкновения грузовик и легковушка вылетели на обочину.

Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД

Обе машины, ставшие участниками аварии, зарегистрированы в одной из соседних республик. Прибывшие на место дорожные инспекторы обеспечили движение на этому участке дороги и приступили к выяснению обстоятельств происшествия.