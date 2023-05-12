12 мая 2023, 18:54
Жертвами столкновения легковушки с грузовиком под Самарой стали пять человек
МВД по Самарской области сообщило о пяти погибших при столкновении легковушки и грузовика
Водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля Chevrolet Cobalt погибли при столкновении с грузовиком в Большеглушицком районе Самарской области. Об этом сообщил региональный главк МВД на своей странице во «ВКонтакте».
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. На месте погибли пять человек, находящиеся в Chevrolet Cobalt.
Судя по опубликованным пресс-службой снимкам, после столкновения грузовик и легковушка вылетели на обочину.
Обе машины, ставшие участниками аварии, зарегистрированы в одной из соседних республик. Прибывшие на место дорожные инспекторы обеспечили движение на этому участке дороги и приступили к выяснению обстоятельств происшествия.
ДТП
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