Жертвами столкновения грузовика и автобуса под Тобольском стали два человека

По предварительным данным, водитель автобуса во время выполнения разворота на дороге не убедился в безопасности маневра и столкнулся с грузовиком.

В результате погибли водитель и пассажир большегрузного автомобиля. Их личности в данный момент устанавливаются.

В автобусе, ехавшем из Душанбе в Сургут, находились 35 граждан Таджикистана. Семь из них получили травмы различной степени тяжести. Всех их отправили в больницу для обследования.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД уточнил, что остальных пассажиров автобуса доставили в ближайшее кафе на трассе. В данный момент решается вопрос о том, как их доставить в пункт назначения.

В социальных сетях появились фото с места события. На опубликованных кадрах видно, что после столкновения с автобусом кабина грузовика смяло.