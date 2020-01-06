    06 января 2020, 12:16

    Жертвами столкновения грузовика и автобуса под Тобольском стали два человека

    Анатолий Минкин

    Водитель и пассажир грузовика Isuzu погибли при столкновении с автобусом на 266-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. Травмы различной степени тяжести получили семь человек, находящихся в автобусе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

    По предварительным данным, водитель автобуса во время выполнения разворота на дороге не убедился в безопасности маневра и столкнулся с грузовиком.

    В результате погибли водитель и пассажир большегрузного автомобиля. Их личности в данный момент устанавливаются.

    В автобусе, ехавшем из Душанбе в Сургут, находились 35 граждан Таджикистана. Семь из них получили травмы различной степени тяжести. Всех их отправили в больницу для обследования.

    «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД уточнил, что остальных пассажиров автобуса доставили в ближайшее кафе на трассе. В данный момент решается вопрос о том, как их доставить в пункт назначения.

    В социальных сетях появились фото с места события. На опубликованных кадрах видно, что после столкновения с автобусом кабина грузовика смяло.

    Жертвами столкновения грузовика и автобуса под Тобольском стали два человека | Изображение 1
    Источник фото: vk.com/novostitobolska