Жертвами столкновения фуры и легковушки в Подмосковье стали три человека

Столкновение грузовика и легкового автомобиля произошло около 15:00 на 540 километре автодороги А-108 МБК.

В результате аварии погибли три пассажира легкового автомобиля.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины аварии.