  • Жертвами столкновения фуры и легковушки в Подмосковье стали три человека

    12 ноября 2019, 17:10

    Анатолий Минкин

    Грузовик и легковой автомобиль столкнулись около деревни Решоткино городского округа Клин. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на подмосковный главк МВД, авария унесла жизни трех человек.

    Столкновение грузовика и легкового автомобиля произошло около 15:00 на 540 километре автодороги А-108 МБК.

    В результате аварии погибли три пассажира легкового автомобиля.

    В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины аварии.