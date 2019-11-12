Жертвами столкновения фуры и легковушки в Подмосковье стали три человека
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись около деревни Решоткино городского округа Клин. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на подмосковный главк МВД, авария унесла жизни трех человек.
Столкновение грузовика и легкового автомобиля произошло около 15:00 на 540 километре автодороги А-108 МБК.
В результате аварии погибли три пассажира легкового автомобиля.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины аварии.