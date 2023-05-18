Происшествия 18 мая 2023, 18:29 Жертвами столкновения фургона и автобуса на петербургской дамбе стали два человека

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На петербургской дамбе произошло ДТП, в котором пострадали два человека.Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

Авария случилась на участке дороги от Ломоносова к Кронштадту. Водитель не заметил припаркованный фургон и врезался в него. В результате пострадали две пассажирки общественного транспорта. По факту ДТП проводится проверка.

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