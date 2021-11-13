Жертвами столкновения двух легковушек на трассе М5 «Урал» стали шесть человек

Авария с двумя легковыми автомобилями на трассе М5 «Урал» в Челябинской области привела к гибели шести человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Собеседник агентства уточнил, что одного пострадавшего с серьезными травмами забрали в больницу прибывшие на место врачи.

«В Челябинской области в результате столкновении двух легковых автомашин на федеральной трассе М5 „Урал“ пострадали семь человек, из них шесть погибли, а один госпитализирован», — сообщил представитель экстренных служб региона.

Издание 74.RU сообщило, что на трассе М5 образовались огромные пробки из грузовых фур. Из-за неубранного на трассе снега большегрузы не могут подняться в горку.