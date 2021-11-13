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    13 ноября 2021, 16:15

    Жертвами столкновения двух легковушек на трассе М5 «Урал» стали шесть человек

    Столкновение двух машин на трассе «Урал» в Челябинской области привело к гибели шести человек

    Анатолий Минкин

    Авария с двумя легковыми автомобилями на трассе М5 «Урал» в Челябинской области привела к гибели шести человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

    Жертвами столкновения двух легковушек на трассе М5 «Урал» стали шесть человек

    Собеседник агентства уточнил, что одного пострадавшего с серьезными травмами забрали в больницу прибывшие на место врачи.

    «В Челябинской области в результате столкновении двух легковых автомашин на федеральной трассе М5 „Урал“ пострадали семь человек, из них шесть погибли, а один госпитализирован», — сообщил представитель экстренных служб региона.

    Издание 74.RU сообщило, что на трассе М5 образовались огромные пробки из грузовых фур. Из-за неубранного на трассе снега большегрузы не могут подняться в горку.