Происшествия 26 апреля 2023, 14:27 Жертвами смертельной аварии в Нижегородской области стали жители Чувашии и Татарстана

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Глава нижегородского минздрава Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале рассказал, что погибшие и пострадавшие в аварии в Лысковском районе оказались жителями Чувашии и Татарстана. Об этом написал сайт newsnn.ru.

«Проинформированы коллеги в минздравах этих регионов. Пострадавшие будут проходить лечение в нижегородских клиниках», — говорится в сообщении.

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Авария произошла накануне на 488-м километре трассы М-7 в Нижегородской области. Там столкнулись автомобили марок KIA и LADA. В результате случившегося погибли трое человек, включая ребенка, еще четыре человека получили травмы.