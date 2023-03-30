30 марта 2023, 13:46
Жертвами смертельной аварии под Череповцом стали три человека
На трассе Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец в Вологодской области столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и грузовик. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
По предварительным данным, столкновение произошло из-за нарушения правил дорожного движения. Один из автомобилей выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с другим.
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В результате ДТП погибли трое человек, водитель и два пассажира из легкового автомобиля. По факту аварии начали проверку.
ДТП
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