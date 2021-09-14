Жертвами схода ледника в Карачаево-Черкесии стали две туристки

Число погибших при сходе ледника в Карачаево-Черкесии выросло до двух. Об этом заявил замначальника управления КЧР по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности Федор Хмыров.

«Была одна погибшая. Когда спасатели подошли оказывать первую помощь, умерла вторая. А третью эвакуируют», — рассказал он в комментарии ТАСС.

Хмыров предположил, что вторая пострадавшая, вероятно, могла умереть из-за внутреннего кровотечения. По факту гибели туристов начаты доследственная и прокурорская проверки.

Под сход ледника в Домбае попала группа из шести туристов. Они приехали в республику из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. В момент ЧП отдыхавшие находились на высоте 2200 метров. Им на помощь направили оперативную группу Карачаевского местного пожарно-спасательного гарнизона и спасателей Домбайского поисково-спасательного подразделения.