Происшествия 02 февраля 2023, 14:32 Жертвами пожаров в Нижегородской области за 2023 год стали 24 человека

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С января 2023 года в пожарах в Нижегородской области погибли 24 человека. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал ГУ МЧС России.

В сообщении ведомства говорится, что почти половина этих пожаров случилась по электротехническим причинам. Около 23% произошли из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, а 19% — из-за неосторожного обращения с огнем.

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Среди погибших есть один младенец, которого нашли на пепелище в Сокольском округе Нижегородской области.