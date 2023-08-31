Происшествия 31 августа 2023, 09:15 Жертвами пожара в высотке в ЮАР стали по меньшей мере 47 человек News24: при пожаре в многоэтажном доме в ЮАР погибли минимум 47 человек pxhere.com

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Минимум 47 человек погибли, еще 43 пострадали из-за пожара, который вспыхнул в здании в центральном деловом районе Йоханнесбурга. Об этом со ссылкой на представителя служб аварийного управления сообщил портал News24. До недавнего времени число жертв варьировалось до 20.

Представитель службы по управлению ЧП Роберт Мулаудзи заявил, что возгорание началось около 01:30 (02:30 по московскому времени). Пожар уничтожил здание на углу улиц Альберт и Делверс. Огнеборцы эвакуировали жильцов дома по прибытии на место.

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«Многочисленные пациенты, получившие помощь на месте происшествия, доставлены в различные медицинские учреждения», — указал источник.

Подробной информации о состоянии госпитализированных нет. Причины возгорания также не установлены.

Ранее сильный пожар охватил высотку на севере ОАЭ. Огнеборцы города Аджман локализовали возгорание. Его причиной могла стать экстремально жаркая погода.