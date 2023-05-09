09 мая 2023, 23:16
Жертвами пожара в Удмуртии стали двое детей
МЧС Удмуртии: при пожаре в деревянном доме в поселке Игра погибли двое детей
Деревянный дом загорелся в поселке Игра в Удмуртии. Жертвами пожара стали двое детей, пострадали женщина с ребенком. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Удмуртии в Telegram-канале.
Сообщение о пожаре в одноэтажном жилом строении на улице Железнодорожная поступило в 20:09. Прибывшее на место вызова пожарно-спасательное подразделение зафиксировало открытое горение и обрушение кровли. По предварительным данным, площадь пожара составила 80 квадратных метров.
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Спасатели обнаружили в завалах тела двух детей: девочки 2021 года рождения и мальчика 2019 года рождения, добавили «Известия». Ожоги получили 19-летняя девушка и ее сын, которому 2,5 месяца.
Специалистам предстоит установить все причины произошедшего.
Вечером 9 мая пожар начался в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Херсонской московского района Зюзино. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, прибывшие на место спасатели начали эвакуацию жильцов. Очаг возгорания находится на втором этаже жилого дома. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
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