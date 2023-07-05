Эксклюзив 05 июля 2023, 06:16 Жертвами пожара в Троицком округе Москвы стали двое бездомных Расселенное здание сгорело на площади 100 квадратных метров в поселении Первомайском РИА «Новости»

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В поселении Первомайском потушили пожар на площади 100 квадратных метров в неиспользуемом здании. Спасатели нашли среди обломков тела двух погибших бездомных, сообщил источник «360».

Деревянная одноэтажная расселенная постройка находится в поселке Птичное на Заречной улице. После полуночи очевидец позвонил в экстренные службы и сказал, что здание загорелось, огонь может перейти на стоящий неподалеку мусорный бак.

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Приехавшие на место спасатели разведали обстановку. Возгорание случилось на крыше и внутри здания. К этому дню его расселили и не использовали. Произошло обрушение на площади 40 квадратных метров. Спустя время огонь локализовали на площади 100 квадратных метров, к 03:10 полностью потушили. В одной из комнат спасатели нашли тела двух бездомных.

Экстренные службы сообщали ТАСС, что пожар в расселенном здании произошел в Новой Москве. Причину установят специалисты.