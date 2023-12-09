Происшествия 09 декабря 2023, 10:57 Жертвами пожара в Северном Измайлове стали двое мужчин Прокуратура: при пожаре на 15-й Парковой улице в Москве погибли двое мужчин прокуратура Москвы / Telegram

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Прокуратура Москвы подтвердила гибель людей при пожаре в доме на 15-й Парковой улице. По информации пресс-службы ведомства, в результате ЧП скончались двое мужчин.

Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении, указали в прокуратуре.

прокуратура Москвы / Telegram прокуратура Москвы / Telegram прокуратура Москвы / Telegram прокуратура Москвы / Telegram

Точную причину возгорания установят по итогам пожарно-технической экспертизы. На место происшествия прибыл зампрокурора Восточного административного округа Дмитрий Сидоров.

Ранее о гибели двух человек при пожаре сообщил источник «360». По его информации, из соседней квартиры спасли двух человек, в том числе ребенка.