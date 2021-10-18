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    18 октября 2021, 14:08

    Жертвами пожара в Петербурге стали три человека

    Смертельный пожар произошел в Санкт-Петербурге

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге произошел пожар, в результате которого три человека погибли. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление МЧС.

    «Известия» написали, что пожар произошел в Кронштадтском районе. Загорелась одна из квартир на улице Пролетарской. Огонь охватил площадь в 15 «квадратов». После тушения пожара спасатели нашли трупы трех человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.