Жертвами пожара в Пензенской области стали три человека

В Пензенской области сгорел двухэтажный деревянный дом. При разборе завалов нашли тела трех погибших. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

«В Пензенской области произошел пожар в двухквартирном деревянном доме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытый огонь, обрушение кровли дома, горение надворных построек. На месте пожара обнаружены тела трех человек», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

В МЧС уточнили, что общая площадь пожара составила 290 квадратных метров. 120 «квадратов» — это сам дом. Остальное — постройки во дворе. Девять пожарных с помощью трех единиц техники уже потушили огонь.

Информации о причине ЧП пока нет. На месте пожара работают специалисты, которые изучают обстоятельства происшествия. На этой неделе в результате пожара в частном доме в селе Бызово Свердловской области погибли пятеро детей.