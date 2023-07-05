Происшествия 05 июля 2023, 04:50 Жертвами пожара в Новой Москве стали два человека ТАСС: при пожаре в неэксплуатируемом здании в Новой Москве погибли два человека РИА «Новости»

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Пожар произошел в неэксплуатируемом здании в Новой Москве. Жертвами возгорания стали два человека, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Огонь вспыхнул в здании на улице Заречная. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

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Сейчас пожарным удалось локализовать огонь. Причины возгорания предстоит установить.

Производственное здание вспыхнуло 4 июля на Лужском шоссе в Великом Новгороде. Кадры с места пожара появились в распоряжении «360». Пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили в МЧС. Площадь пожара составила 2,3 тысячи «квадратов».

Также 4 июля в центре Москвы загорелась кровля административного здания. Пожар произошел в Столешниковом переулке. Как отмечал источник «360», огонь охватил площадь около 100 квадратных метров.

Вечером 3 июля огонь вспыхнул на складе бывшей мебельной фабрики в Сходне. В помещении загорелись лакокрасочные материалы. Изначально площадь пожара была 400 квадратных метров, позже она выросла до 2,5 тысячи «квадратов». Химкинская городская прокуратура инициировала проверку. Пожарным удалось ликвидировать возгорание рано утром 4 июля.