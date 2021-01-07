Жертвами пожара в московской квартире стали 4 человека

Жертвами пожара на западе Москвы стали четыре человека. Огонь разгорелся в квартире дома на Беловежской улице.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по столице, сообщение о ЧП поступило в 13:46. Огонь загорелся на седьмом этаже 22-этажного жилого дома. Площадь пожара составила три квадратных метра.

«В ходе проведения разведки и тушения пожара с вышерасположенных этажей были спасены пять человек. К сожалению, в результате пожара погибли четыре человека», — уточнили в ведомстве.

Пожар уже потушили. Информации о причинах происшествия у МЧС пока нет.