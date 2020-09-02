Жертвами пожара в Мордовии стали 3 детей

Пожар произошел в жилом доме в селе Кемля в Мордовии. В результате ЧП погибли трое детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Все случилось в двухквартирном доме 2 сентября в 01:20 по московскому времени. Огонь охватил площадь в размере 60 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 02:20.

«В ходе тушения в доме были обнаружены тела троих детей», — рассказали РИА «Новости» в ведомстве.

Сколько им лет и при каких обстоятельствах произошел пожар, сейчас выясняется.

Издание Life написало, что в доме находились бабушка и мама этих детей. Они и еще один ребенок смогли спастись.